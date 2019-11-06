Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Britt

SAT.1Staffel 11Folge 143vom 06.11.2019
XXL-Moppel: Du bist nicht sexy, sondern fett!

XXL-Moppel: Du bist nicht sexy, sondern fett!Jetzt kostenlos streamen

Britt

Folge 143: XXL-Moppel: Du bist nicht sexy, sondern fett!

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Kathleen wiegt 105 Kilogramm. Sie findet sich sexy und präsentiert sich im kurzen Kleidchen. Joanna kann das überhaupt nicht glauben. Sie kann sich einfach nicht vorstellen, dass Kathleen noch nie ans Abnehmen gedacht hat. Auch Claudia verteidigt ihr Gewicht von 160 Kilo: "Die meisten Männer finden mich sexy!" Daraufhin schüttelt Deniz nur angewidert den Kopf. Es wird hitzig debattiert, und die Emotionen kochen über. Rechte: Sat.1 Gold

Weitere Folgen in Staffel 11

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt
SAT.1

Britt

Alle 6 Staffeln und Folgen