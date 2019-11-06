Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Britt

SAT.1Staffel 11Folge 140vom 06.11.2019
Gefühls-Test: Wie echt ist Deine Liebe?

Gefühls-Test: Wie echt ist Deine Liebe?Jetzt kostenlos streamen

Britt

Folge 140: Gefühls-Test: Wie echt ist Deine Liebe?

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Tanja hat den Verdacht, dass ihr Freund Humadi sie betrügt. Warum sonst lag neulich ein fremder Frauengürtel in ihrer Wohnung? Auch Beate glaubt, belogen worden zu sein. War der Seitensprung, den Volker ihr gestanden hat, etwa noch lange nicht alles? Ähnlich geht es Sarah - auch sie vertraut ihrem Freund Robert nicht mehr. Britt macht den Gefühls-Check ... Rechte: Sat.1 Gold

Weitere Folgen in Staffel 11

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt
SAT.1

Britt

Alle 6 Staffeln und Folgen