Staffel 11Folge 140vom 06.11.2019
Gefühls-Test: Wie echt ist Deine Liebe?Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 140: Gefühls-Test: Wie echt ist Deine Liebe?
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Tanja hat den Verdacht, dass ihr Freund Humadi sie betrügt. Warum sonst lag neulich ein fremder Frauengürtel in ihrer Wohnung? Auch Beate glaubt, belogen worden zu sein. War der Seitensprung, den Volker ihr gestanden hat, etwa noch lange nicht alles? Ähnlich geht es Sarah - auch sie vertraut ihrem Freund Robert nicht mehr. Britt macht den Gefühls-Check ... Rechte: Sat.1 Gold
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1