SAT.1Staffel 11Folge 148vom 06.11.2019
Trotzig: Von Erwachsenen lass ich mir nichts sagen!

Trotzig: Von Erwachsenen lass ich mir nichts sagen!

Folge 148: Trotzig: Von Erwachsenen lass ich mir nichts sagen!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Mirjam hat mit ihren 17 Jahren keinerlei Respekt: weder vor ihren Lehrern noch vor ihren Eltern! Ihre Mutter Grit muss mit ständigen wüsten Beschimpfungen rechnen. Grit ist völlig verzweifelt und weiß einfach nicht mehr, was sie noch machen soll. Sie will sich das Verhalten ihrer Tochter aber nicht länger gefallen lassen. Willie empfiehlt ihr, die Tochter einfach übers Knie zu legen. Diese Aussage bringt das Studio zum Kochen. Rechte: Sat.1 Gold

