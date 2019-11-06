Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

SAT.1Staffel 11Folge 149vom 06.11.2019
Dörrobst gegen Frischfleisch - ich steh auf junge Lover!

Dörrobst gegen Frischfleisch - ich steh auf junge Lover!

Folge 149: Dörrobst gegen Frischfleisch - ich steh auf junge Lover!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Willi ist mit 67 Jahren fast schon ein Lustgreis: Er steht auf junge Frauen. Und dafür wird er heftig angegriffen. Er trifft auf die bildhübsche Duygu, die ihn abstoßend findet. Die heiße Brasilianerin Rochele dagegen steht auf ältere Männer und gerät heftig mit Wanda aneinander. Rechte: Sat.1 Gold

SAT.1

