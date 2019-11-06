Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 134vom 06.11.2019
Schock-Visage: Die schrägsten Vögel bei Britt!

Folge 134: Schock-Visage: Die schrägsten Vögel bei Britt!

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bei Britt stoßen heute totale Gegensätze aufeinander: So trifft beispielsweise Jasmin aus der Gothic-Szene auf Amaro, der es schrecklich findet, wenn man sich immer nur schwarz kleidet. Daniel, der von Kopf bis Fuß tätowiert ist, begegnet Nicole. Sie würde ihren Kindern nie Tattoos erlauben. Es prallen Welten aufeinander - ob das gut ausgeht? Rechte: Sat.1 Gold

