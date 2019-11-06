Staffel 11Folge 150vom 06.11.2019
Britt
Folge 150: Frühreif: Wenn aus Kindern Eltern werden!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Semanta ist mit 14 Jahren Mutter geworden und hätte niemals gedacht, wie anstrengend und zeitraubend die Erziehung eines Kindes ist. Für Karolina sind frühreife Mütter absolut naiv und unverantwortlich. Wie wird sie auf die hochschwangere Nina reagieren, die nach einem One-Night-Stand ein Kind erwartet? Rechte: Sat.1 Gold
Britt
