SAT.1Staffel 11Folge 138vom 06.11.2019
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bei Britt stellen sich Paare heute dem Liebesbarometer: Die Ehe von Elena und Andreas steht nach 16 Jahren vor dem Aus. Beide werfen sich gegenseitig vor, fremdgegangen zu sein. Auch bei Sandra und Dennis spielt Untreue eine wichtige Rolle. Und wie wird es mit Stefan und Kerstin weitergehen? Nach dem Geständnis, das er ihr in der Sendung machen wird, stehen vermutlich erst einmal alle Zeichen auf Sturm ... Rechte: Sat.1 Gold

SAT.1

