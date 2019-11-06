Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 145vom 06.11.2019
Heiko hat viele Fehler gemacht und will heute um die Frau kämpfen, die er noch immer liebt: Tina hatte ihn vor ein paar Monaten verlassen. Wird sie ihm noch eine Chance geben? Jaqueline fühlt sich nach ihrer Schwangerschaft nicht mehr so attraktiv wie früher und denkt, dass ihr Freund Thomas nach einer anderen Ausschau hält - und sie sogar betrügt. Wird der Lügendetektortest Thomas überführen? Rechte: Sat.1 Gold

