Britt

SAT.1Staffel 11Folge 137vom 06.11.2019
Überraschungs-Paket: Willst Du es wirklich annehmen?

Folge 137: Überraschungs-Paket: Willst Du es wirklich annehmen?

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Tag der Wahrheit: Emily versucht, ihren Ex Philipp zurückzuerobern; Steffen möchte eine alte Freundin wiedersehen; Alex will endlich wissen, ob sein Vater auch wirklich sein Erzeuger ist, und Doris plagt die Frage, ob ihr Freund Marc während ihrer Beziehung öfter als viermal mit seiner Ex geschlafen hat. Wie werden Britts Gäste heute auf ihre Überraschungspakete reagieren? Rechte: Sat.1 Gold

