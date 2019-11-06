Staffel 11Folge 136vom 06.11.2019
Gefühlsecht: Kann ich Deiner Liebe trauen?Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 136: Gefühlsecht: Kann ich Deiner Liebe trauen?
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Kai ist genervt von seiner Ex-Freundin Christine: Ständig sabotiert sie seine neue Beziehung. Jetzt behauptet Christine auch noch, dass sie ein Kind von ihm erwartet. Kai ist fassungslos, schließlich hat er sie über ein Jahr nicht gesehen. Doch Christine ist sich sicher, dass nur Kai als Vater des Babys infrage kommt. Bei Britt wird der Lügendetektor ermitteln, wer die Wahrheit sagt. Rechte: Sat.1 Gold
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1