Staffel 11Folge 106vom 06.11.2019
Entscheidung: Hat unsere Liebe noch eine Chance?Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 106: Entscheidung: Hat unsere Liebe noch eine Chance?
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Jana ist Mutter von zehn Kindern und bereits seit 13 Jahren mit Ehemann Heiko zusammen. Die Beziehung der beiden leidet unter Janas extremer Eifersucht. Es ist so schlimm, dass Jana Heiko einsperrt, um zu verhindern, dass er sich mit anderen Frauen trifft. Vor einigen Jahren hatte Heiko eine Affäre, und über diesen Vertrauensbruch ist Jana niemals hinweggekommen. Nun soll ein Lügendetektortest die Wahrheit ans Licht bringen: Hat Heiko Jana wieder betrogen? Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1