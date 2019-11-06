Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 114vom 06.11.2019
Bittere Einsicht: Du hast mich nur benutzt!

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Nach 21 Jahren Ehe will Tanja wissen, ob sie ihrem Ralf noch trauen kann! Im Internet hat sie sich als sexy Dina ausgegeben und ein Date ausgemacht. Ist Ralf darauf reingefallen? Und was läuft eigentlich zwischen Ralf und Tanjas Schwester? Manuel wird stinksauer, wenn er an seine Ex Daniela denkt! Sie war ihm gegenüber gewalttätig und hat ihn betrogen. Aber hat sie ihm auch ein Kind untergeschoben? Rechte: Sat.1

