Staffel 11Folge 120vom 06.11.2019
DNA-Bingo: Das Kind ist sicher nicht von mir!Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 120: DNA-Bingo: Das Kind ist sicher nicht von mir!
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Heute gibt es bei Britt einen Vaterschaftstest, der auch für die erfahrene Moderatorin nicht an der Tagesordnung ist. Daniela ist 14 Jahre alt und selbst noch ein Kind. Trotzdem hat sie eine zwei Monate alte Tochter, doch der Erzeuger von Celina zweifelt die Vaterschaft an. "Michaels Zweifel machen mich traurig. Er war mein erster Freund und hat mich entjungfert". Britt hat gestestet, ob er wirklich der Vater ist. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1