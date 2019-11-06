Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 121vom 06.11.2019
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Heute jagt ein emotionales Highlight das nächste! So auch bei Wolfgang, der seiner großen Liebe Nancy einen Heiratsantrag machen möchte - einziger Haken: Am Vorabend haben die beiden sich so heftig gestritten, dass Wolfgang nun völlig verunsichert ist. Auch Uwe hat Großes vor: Er möchte seine Ex Susann zurückgewinnen. Wie wird sie darauf reagieren? Es wird spannend! Rechte: Sat.1

