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Britt

SAT.1Staffel 11Folge 29vom 06.11.2019
Gefangen im Liebesdreieck: Wie soll ich mich entscheiden?

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Britt

Folge 29: Gefangen im Liebesdreieck: Wie soll ich mich entscheiden?

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Jaqueline fleht ihren Ex Bastian heute um eine zweite Chance an. Doch der bringt seine neue Freundin mit! Es kommt zu einem pikanten Zusammentreffen. Bianca hingegen spielt mit den Gefühlen von drei Männern. Durch den Lügendetektortest will sie heute Klarheit über ihre eigenen Gefühle bekommen! So etwas hat Britt in ihrem Studio noch nie erlebt! Rechte: Sat.1

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