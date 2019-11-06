Staffel 11Folge 82vom 06.11.2019
Britt
Folge 82: Britt deckt auf: Freche Lügner
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Erika und Manfred sind stolze Großeltern. Doch seit der jüngste Familiennachwuchs auf der Welt ist, quält sie eine Frage: Sind es wirklich die leiblichen Enkel? Zu viele Gerüchte kreisen nämlich durch Familie und Freundeskreis. Sind die Schwiegertöchter allesamt freche Lügnerinnen? Drei Vaterschaftstests sollen diese Fragen klären. Rechte: Sat.1
Britt
