Britt

SAT.1Staffel 11Folge 86vom 06.11.2019
Liebesgeständnis - bitte gib mir keinen Korb!

Liebesgeständnis - bitte gib mir keinen Korb!

Britt

Folge 86: Liebesgeständnis - bitte gib mir keinen Korb!

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Janina kann ihrem Mann Marcel einfach nicht vertrauen - schließlich hat er sie vor der Ehe schon dreimal betrogen. Außerdem chattet er mit anderen Frauen. Janina fordert einen Lügendetektortest. Eva-Maria möchte ihrem Traummann Stephan, den sie durchs Internet kennengelernt hat, mit einem Song ihre Liebe gestehen - ob diese erwidert wird? Rechte: Sat.1

