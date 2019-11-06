Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 87vom 06.11.2019
Versöhnung ausgeschlossen - Ich will eine Entscheidung

Versöhnung ausgeschlossen - Ich will eine Entscheidung

Britt

Folge 87: Versöhnung ausgeschlossen - Ich will eine Entscheidung

41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Roland liebt seine Ex-Freundin Jenny noch immer. "Wir sind zwar seit vier Jahren auseinander, aber ich will sie zurück!" Jenny wurde damals mehrfach von Roland betrogen. Hat sie ihm diese Fehltritte in der Zwischenzeit verziehen? Sabrina und Isabella fordern eine Entscheidung von ihrer Mutter Sabine: "Sie soll endlich zu Papa stehen oder ihn für immer verlassen!" Rechte: Sat.1

