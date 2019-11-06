Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 89vom 06.11.2019
Total zerrissen: Warum stehst Du nicht zu mir?

Folge 89: Total zerrissen: Warum stehst Du nicht zu mir?

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Bei Lena und Kai kracht es gewaltig! Lena ist eifersüchtig auf Kais Ex-Freundin, die oft zu Besuch ist. Aber auch Kai vertraut Lena nicht. Hat sie noch Gefühle für ihre alte Flamme? Die Beziehung von Nathalie und Dennis steht kurz vor dem Aus. Er surft nur noch im Internet, und sie schafft es nicht, den gemeinsamen Sohn zu versorgen. Ein Lügendetektortest ist ihre letzte Chance! Rechte: Sat.1

