Staffel 11Folge 91vom 06.11.2019
Britt
Folge 91: Verbittert: So kann es nicht weitergehen!
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Sabrina verschwieg ihrem Freund Anton ihr erstes Kind. Später erzählte sie ihm, sie könne nicht schwanger werden. Die beiden achteten nicht auf Verhütung, und natürlich wurde Sabrina wieder schwanger. Zu allem Übel hat sie Anton vor Kurzem mit einer Internetbekanntschaft betrogen. Wie wird er auf die ganze Wahrheit reagieren? Rechte: Sat.1
Britt
