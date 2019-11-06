Staffel 11Folge 93vom 06.11.2019
Dessous-Alarm! Rubens-Girls zeigen, was sie drauf haben!Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 93: Dessous-Alarm! Rubens-Girls zeigen, was sie drauf haben!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Jana wiegt 115 kg und ist auf jedes ihrer Pfunde stolz. So stolz, dass sie bei Britt in Dessous auftritt. Stefanie hingegen, 1,74 m groß und nur 54 kg leicht, ist fassungslos: Sie kann nicht verstehen, dass sich Jana mit dieser Figur halbnackt in die Öffentlichkeit wagt. Chris wiederum liebt es, wenn Frauen etwas zum Anfassen haben und bekommt dann auch gleich Estrella präsentiert. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1