SAT.1Staffel 11Folge 95vom 06.11.2019
41 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ines ist erst 17 Jahre alt und hat bereits einen kleinen Sohn. Mit ihrer Mutter Sylvia gibt es ständig Diskussionen, weil die sich mit 50 Jahren noch einmal Nachwuchs wünscht. Dabei hat Sylvia schon sechs Kinder und ist sogar dreifache Oma! Ihr 15 Jahre jüngerer Freund Ralf wünscht sich trotz der Risiken ebenfalls ein Kind von ihr. Werden die drei heute bei Britt eine Lösung finden? Rechte: Sat.1

