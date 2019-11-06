Staffel 11Folge 96vom 06.11.2019
Britt
Folge 96: Vertrauenskrise: Du lügst, wenn Du den Mund aufmachst!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Jennifer und Alessandro erwarten ein gemeinsames Kind. Allerdings hat Alessandro zugegeben, seine Freundin schon einmal betrogen zu haben, und Jennifer kann ihm seitdem nicht mehr vertrauen. Ein Lügendetektor soll heute die ganze Wahrheit ans Tageslicht bringen. Verzweifelt ist auch Angela, die ihre eigene Tochter Pia verdächtigt, ihr Geld gestohlen zu haben - Pia schäumt vor Wut und weist alle Vorwürfe von sich ... Rechte: Sat.1
Britt
