SAT.1 GOLDStaffel 12Folge 153vom 06.11.2019
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Simone braucht eines ganz dringend und schnell: Einen Lügendetektortest von ihrem Ex Timm, dem Vater ihres kleinen Sohnes. Die beiden sind zur Zeit getrennt, zu oft schon hat er Versprechungen nicht eingehalten und Simone wichtige Dinge verheimlicht. Und seit einiger Zeit beschleicht sie ein schlimmer Verdacht: Ist Timm womöglich auch der Vaters des Kindes ihrer besten Freundin? Timm hat ihr gestanden, dass da einmal etwas gelaufen ist, doch angeblich nur mit Verhütung. Rechte: Sat.1

SAT.1 GOLD

