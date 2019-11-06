Staffel 12Folge 168vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Heimliche LiebschaftenJetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 168: Britt deckt auf: Heimliche Liebschaften
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Seit vier Jahren quält sich Sascha mit der Frage, ob seine drei Kinder wirklich von ihm sind. Seine Freundin Svenja hat immer wieder im Streit gesagt, dass er nicht der Erzeuger ist. Jahrelang prägten Streit, Kontrolle und Misstrauen die Beziehung, was deutlich an den Nerven des Paares genagt hat. Die Beziehung steht kurz vor dem Aus. Kann Britt da überhaupt noch etwas retten? Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1