Staffel 12Folge 165vom 06.11.2019
Gemein: Warum trittst Du meine Liebe mit Füßen?Jetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 165: Gemein: Warum trittst Du meine Liebe mit Füßen?
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Danielas Schwester Melanie ist vor ein paar Monaten an einer schweren Krankheit gestorben. Sie hinterlässt eine Tochter und ihren Mann Emir. Womit niemand rechnet: Daniela und Emir verlieben sich ineinander. Plötzlich kommen brisante Details aus Melanies Vergangenheit ans Licht. Hatte sie wirklich ein Verhältnis mit ihrem Stiefvater Ralf? Die ganze Familie droht zu zerbrechen. Kann Britt ihnen helfen? Rechte: Sat.1
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Britt
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1