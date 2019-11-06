Staffel 12Folge 162vom 06.11.2019
Britt
Folge 162: Monster-Alarm! Wenn ich mich ausziehe, fällst Du um
Folge vom 06.11.2019
Melanie wiegt 125 Kilo bei einer Größe von 1,70 Meter - und fühlt sich rundum wohl und sexy. "Wenn mir ein Mann gefällt, nehme ich ihn mit nach Hause". Auf Kritik von schlanken Frauen reagiert sie gelassen: "Das sind neidische Hungerhaken!" Das lässt Paula, Erotikdarstellerin mit Traumbody, natürlich nicht auf sich sitzen: "Frauen wie Melanie schrecken Männer doch nur ab!" Natürlich lässt Britt heute auch die Männer zu Wort kommen. Rechte: Sat.1
Britt
