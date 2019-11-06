Staffel 12Folge 164vom 06.11.2019
Britt
Folge 164: Berechtigte Zweifel - soll ich Dich wirklich heiraten?
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Pierre wollte Cindy heiraten, doch sie hat ihn betrogen. Heute will er wissen, ob da noch mehr war. Nach dem Lügendetektortest kommt es zum Eklat und Cindy stürmt von der Bühne. Jeanette dagegen muss sich heute zwischen zwei Männern entscheiden. Sie führt mit Stefan und René eine Beziehung. Britt stellt sie vor eine folgenschwere Entscheidung ... Rechte: Sat.1
Britt
