SAT.1 GOLDStaffel 12Folge 163vom 06.11.2019
Finger weg! Dein Freund bringt Dir nur Ärger

Folge 163: Finger weg! Dein Freund bringt Dir nur Ärger

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Janette fordert von ihrer Schwester Melanie, sich sofort von ihrem aggressiven Freund zu trennen. Er hat sie mehrmals geschlagen und gedroht sie bei einem weiteren Seitensprung umzubringen. Wird Melanie auf ihre Schwester hören und die Beziehung beenden? Marion kommt nicht an ihren Vater ran, weil sich Daniela, eine Bekannte ihres Vaters, zwischen die beiden stellt. Was führt Daniela im Schilde? Kommt Marion heute dahinter? Rechte: Sat.1

