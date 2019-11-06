Staffel 12Folge 159vom 06.11.2019
Britt
Folge 159: Familienkrach - heute rechnen wir ab!
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Tarkan ist 16 und hat in seiner Kindheit immer wieder in Heimen gelebt, und das wirft er seiner Mutter immer wieder vor. "Und als ich neulich wieder zu Hause war und es einen Streit gab, hat meine Mutter die Polizei geholt und die hat mich einfach in die Klapse gesteckt". Das will seine Mutter Hülya nicht auf sich sitzen lassen: "Obwohl Du immer wieder aggressiv bist, liebe ich Dich und will Dich nicht verlieren". Volkan, Tahins großer Bruder, ist da viel radikaler ... Rechte: Sat.1
Britt
