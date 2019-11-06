Staffel 12Folge 73vom 06.11.2019
Britt
Folge 73: Luxus-Tussi: Ich bin nur auf Dein Geld aus!
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Für Kat und Erika kommt nur ein Mann mit Geld infrage. Erika hat diesen Lebensentwurf auch schon in die Tat umgesetzt: Sie lebt auf Kosten ihres Ex-Manns. Für Sadiq und Jessica hingegen zählen die inneren Werte und nicht der Kontostand. Jessica hat es sogar gewagt, sich von ihrem Mann zu trennen, obwohl er die Familie versorgt hat. Und ob Hobby-Model Ramona einen Goldesel oder die große Liebe sucht, wird Britt heute herausfinden. Rechte: Sat.1
Britt
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1