Folge 2: Traumprinz oder Albtraum - sind Deine Gefühle echt?
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Seit drei Jahren hat Peggy ihren süßen Sohn Tom-Lucas, doch nicht einmal hat sich der potenzielle Vater blicken lassen, geschweige denn für den kleinen Jungen Unterhalt bezahlt. Gemeinsam mit ihrer Mutter will Peggy nun dafür sorgen, dass sich der Vater zu seinem Kind bekennt. Auch bei Anett und Rene sieht es in der Beziehung nicht rosig aus, zwischen den beiden herrscht Chaos. Ein Lügendetektortest soll nun Klarheit bringen: Wer war wem treu oder untreu? Rechte: Sat.1
