Britt

SAT.1Staffel 13Folge 28vom 06.11.2019
Bohrende Zweifel: Was liebst Du noch an mir?

Bohrende Zweifel: Was liebst Du noch an mir?

Folge 28: Bohrende Zweifel: Was liebst Du noch an mir?

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Daniel hat einen drastischen Verdacht: Sein eigener Onkel könnte der Vater seines zweiten Sohnes sein! "Dass meine Frau was mit meinem Onkel hatte, hat sie zugegeben" und der Zeugungszeitpunkt fällt in die entsprechende Zeit. Höchste Zeit, dass Britt mit einem Vaterschaftstest Klarheit schafft! Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

SAT.1

Alle 6 Staffeln und Folgen