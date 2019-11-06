Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 30vom 06.11.2019
Liebesinferno: Warum lässt Du mich so schmoren?

Folge 30: Liebesinferno: Warum lässt Du mich so schmoren?

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Markus will sich heute bei Britt von seiner Frau Monika trennen - dramatisch genug, denn die beiden haben ein gemeinsames Kind und Monika ist schwanger mit Zwillingen! Doch es kommt noch schlimmer: Markus will mit seiner Internetliebe, die er heute erst persönlich kennenlernt, ein neues Leben anfangen. Rechte: Sat.1

