Staffel 13Folge 35vom 06.11.2019
Folge 35: Höllischer Geburtsschmerz: Männer, heute seid Ihr dran!
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Das große Live-Experiment - einmalig in Deutschland! André und Stani wollen wissen, ob Geburtswehen wirklich so heftig sind, wie Frauen immer berichten. Bei "Britt" machen die jungen Männer heute einen ungewöhnlichen, spektakulären Versuch. Rechte: Sat.1
