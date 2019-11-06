Staffel 13Folge 45vom 06.11.2019
Britt
Folge 45: Ich weiß nicht genau - bist Du Mann oder Frau?
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der Titel ist Programm - Britts Gäste stellen die Promi-Jury auf die Probe: Gina-Lisa Lohfink, Sven Florijan und Ingrid van Bergen müssen heute herausfinden: Männlein oder Weiblein? Wer überzeugt beim Catwalk, wer haut den Lukas am kräftigsten und wer macht am Herd eine gute Figur? Überraschende Ergebnisse in einer bunten Show! Rechte: Sat.1
Britt
