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Britt

SAT.1Staffel 13Folge 53vom 06.11.2019
Beauty-Check: Du läufst rum wie eine Schlampe

Beauty-Check: Du läufst rum wie eine SchlampeJetzt kostenlos streamen

Britt

Folge 53: Beauty-Check: Du läufst rum wie eine Schlampe

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Martina arbeitet als Tänzerin und hat zwei Kinder. Bei Britt zeigt sie sich halbnackt und bekommt dafür soviel Kritik, dass sie wütend die Bühne verlässt. Doch Nathalie toppt alles: Sie zieht untenrum blank und versetzt ein ganzes Publikum und Britt in Staunen und Entsetzen... Rechte: Sat.1

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