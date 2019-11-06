Staffel 13Folge 53vom 06.11.2019
Beauty-Check: Du läufst rum wie eine SchlampeJetzt kostenlos streamen
Britt
Folge 53: Beauty-Check: Du läufst rum wie eine Schlampe
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Martina arbeitet als Tänzerin und hat zwei Kinder. Bei Britt zeigt sie sich halbnackt und bekommt dafür soviel Kritik, dass sie wütend die Bühne verlässt. Doch Nathalie toppt alles: Sie zieht untenrum blank und versetzt ein ganzes Publikum und Britt in Staunen und Entsetzen... Rechte: Sat.1
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Britt
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1