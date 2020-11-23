Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buchstaben Battle

Viviane, Kathrin, Jimi Blue vs. Gülcan, Peter, Alexander

SAT.1Folge vom 23.11.2020
Viviane, Kathrin, Jimi Blue vs. Gülcan, Peter, Alexander

Folge vom 23.11.2020: Viviane, Kathrin, Jimi Blue vs. Gülcan, Peter, Alexander

43 Min.Folge vom 23.11.2020Ab 12

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Viviane Geppert, Jimi Blue Ochsenknecht, Gülcan Kamps und Alexander Klaws) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

