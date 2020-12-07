Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Buchstaben Battle

Susan, Kay, Mario vs. Esther, Monika, Ross

SAT.1Folge vom 07.12.2020
Susan, Kay, Mario vs. Esther, Monika, Ross

Susan, Kay, Mario vs. Esther, Monika, RossJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 07.12.2020: Susan, Kay, Mario vs. Esther, Monika, Ross

43 Min.Folge vom 07.12.2020Ab 12

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Susan Sideropoulos, Mario Basler, Esther Schweins und Ross Antony) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

Alle verfügbaren Folgen