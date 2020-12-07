Susan, Kay, Mario vs. Esther, Monika, RossJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 07.12.2020: Susan, Kay, Mario vs. Esther, Monika, Ross
43 Min.Folge vom 07.12.2020Ab 12
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Susan Sideropoulos, Mario Basler, Esther Schweins und Ross Antony) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.
