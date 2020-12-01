Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buchstaben Battle

Thomas, Valentin, Evelyn versus Sasha, Anna, Kim

SAT.1Folge vom 01.12.2020
Thomas, Valentin, Evelyn versus Sasha, Anna, Kim

Thomas, Valentin, Evelyn versus Sasha, Anna, KimJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 01.12.2020: Thomas, Valentin, Evelyn versus Sasha, Anna, Kim

43 Min.Folge vom 01.12.2020Ab 12

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Thomas Hermanns, Evelyn Weigert, Sasha und Kim Fisher) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

