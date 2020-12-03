Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buchstaben Battle

Yared, Dennis, Gülcan versus Jimi Blue, Kaja, Aleks

SAT.1Folge vom 03.12.2020
Yared, Dennis, Gülcan versus Jimi Blue, Kaja, Aleks

Yared, Dennis, Gülcan versus Jimi Blue, Kaja, AleksJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 03.12.2020: Yared, Dennis, Gülcan versus Jimi Blue, Kaja, Aleks

43 Min.Folge vom 03.12.2020Ab 12

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Yared Dibaba, Gülcan Kamps, Jimi Blue Ochsenknecht und Aleksandra Bechtel) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

