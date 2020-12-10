Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buchstaben Battle

Jasmin, Fabian, Susan vs. Ross, Jana, Ricardo

SAT.1Folge vom 10.12.2020
Jasmin, Fabian, Susan vs. Ross, Jana, Ricardo

Jasmin, Fabian, Susan vs. Ross, Jana, RicardoJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Folge vom 10.12.2020: Jasmin, Fabian, Susan vs. Ross, Jana, Ricardo

43 Min.Folge vom 10.12.2020Ab 12

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Jasmin Wagner, Susan Sideropoulos, Ross Antony und Riccardo Simonetti) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

