Amiaz, Alejandro, Janine vs. Björn, Juliane, Meltem

SAT.1Folge vom 08.12.2020
Folge vom 08.12.2020: Amiaz, Alejandro, Janine vs. Björn, Juliane, Meltem

43 Min.Folge vom 08.12.2020Ab 12

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Amiaz Habtu, Janine Kunze, Björn Freitag und Meltem Kaptan) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

