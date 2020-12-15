Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buchstaben Battle

Alexander, Ioulia, Frank versus Jana Ina, Ricardo, Marlene

SAT.1
Folge vom 15.12.2020
Alexander, Ioulia, Frank versus Jana Ina, Ricardo, Marlene

Folge vom 15.12.2020: Alexander, Ioulia, Frank versus Jana Ina, Ricardo, Marlene

43 Min.
Folge vom 15.12.2020
Ab 12

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Alexander Kumptner, Frank Rosin, Jana Ina Zarrella und Marlene Lufen) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

