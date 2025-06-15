Ein Traum für kleine PrinzessinnenJetzt kostenlos streamen
Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 15.06.2025: Ein Traum für kleine Prinzessinnen
21 Min.Folge vom 15.06.2025
Auf der idyllischen Insel St. John wollen zwei kleine Mädchen bald durch den Garten tollen: Ihre Eltern erfüllen sich hier den Traum vom einfachen Leben inmitten der Natur – mit Meerblick, viel Platz zum Spielen und der Hoffnung auf mehr gemeinsame Zeit als Familie. Deshalb suchen sie ihr Traumhaus mit viel Platz und einer naturnahen Lage mit Blick aufs Meer.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
