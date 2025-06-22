Zum Inhalt springenBarrierefrei
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Zeit für die Familie

Folge vom 22.06.2025

Eine texanische Familie kehrt dem überfüllten Alltag den Rücken und sehnt sich nach einem Neuanfang auf den Turks- und Caicosinseln. Gesucht wird ein Haus mit viel Platz draußen, Blick aufs Wasser und einem kurzen Weg zum Strand – ein echtes Familiennest unter Palmen, wo sich das Leben endlich langsamer anfühlt.

