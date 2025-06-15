Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das bunte Leben in Puerto Rico

Das Leben in ihrer ruhigen Kleinstadt ist ihnen zu eintönig geworden – nun zieht es ein Paar ins pulsierende San Juan. Sie lieben das historische Flair, das bunte Nachtleben und die Nähe zum Wasser. Ihr Ziel: eine Eigentumswohnung mit traumhaftem Ausblick, die ihr neues Zuhause in der Karibik werden soll.

