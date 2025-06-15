Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 15.06.2025: Fitness-Fun in Puerto Rico
21 Min.Folge vom 15.06.2025
Raus aus der kalifornischen Wüstenhitze, rein ins karibische Lebensgefühl: Ein junges Paar will in Humacao in Puerto Rico ein neues Kapitel starten – mit eigenem Fitness-Business am Strand. Dafür suchen sie ein Haus mit Meerblick, sonnigen Außenbereichen und genug Platz, um Familie und Freund:innen willkommen zu heißen.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.