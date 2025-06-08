Zum Inhalt springenBarrierefrei
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Zurück nach Saint Thomas

HGTV
Zurück nach Saint Thomas

Zurück nach Saint ThomasJetzt kostenlos streamen

Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Folge vom 08.06.2025: Zurück nach Saint Thomas

21 Min.

Nach vielen eisigen Wintern in Minnesota kehrt ein Ehepaar gemeinsam mit seinen zwei kleinen Töchtern zurück in die warme Heimat St. Thomas. Dort suchen sie nach einem großzügigen Haus oder einer Wohnung mit viel Außenfläche, um das karibische Lebensgefühl jeden Tag aufs Neue genießen zu können.

