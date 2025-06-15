Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Arbeit mit Vergnügen

HGTVFolge vom 15.06.2025
Arbeit mit Vergnügen

Arbeit mit Vergnügen Jetzt kostenlos streamen

Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Folge vom 15.06.2025: Arbeit mit Vergnügen

21 Min.Folge vom 15.06.2025

Für ein großes Infrastrukturprojekt zieht eine junge Familie nach St. Thomas auf den Virgin Islands. Zwischen Job und Kinderalltag suchen sie ein Haus in Strandnähe, das durch ein offenes Wohnkonzept viel Raum für Familienzeit bietet – und ein Gefühl von Leichtigkeit in ihrem neuen, spannenden Lebensabschnitt.

Alle verfügbaren Folgen